“Vamos a fortalecer el transporte público seguro y accesible para el Estado de México'': Claudia Sheinbaum

Ixtapaluca, Estado de México, a 9 de abril de 2024.- Atender la necesidad de un mejor transporte público para el Estado de México, fue el compromiso que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), hizo este martes ante el pueblo mexiquense, a quienes aseguró que mejorará la movilidad en la región como prioridad en su gobierno.

’’Vamos a fortalecer el transporte público seguro, accesible para el estado de México y la zona metropolitana’’, puntualizó. Claudia Sheinbaum también aseveró que a su llegada a la Presidencia también atenderá la problemática que se vive por el abastecimiento de agua y la seguridad en todo el Estado de México, pues aseveró que trabajará con el actual gobierno estatal para garantizar una vida de bienestar para las y los mexiquenses.

’’Vamos a ayudar a toda la zona oriente del Estado de México, donde está Ixtapaluca, a varias acciones, a resolver varios problemas históricos’’, agregó.

Anunció, ante el pueblo de Ixtapaluca y sus alrededores, algunos de los proyectos que implementará a nivel nacional cuando llegue a la Presidenta de la República tales como un apoyo económico mensual para mujeres de 60 a 64 años; una beca para todos los niños y niñas de escuela pública que estudien del preescolar a la secundaria; así como la implementación de un mayor impulso a la educación media superior y superior con la construcción de más preparatorias y universidades.

’’Nosotros debemos avanzar a un sistema educativo que sea bueno para todos y para todas, por eso vamos a desaparecer el examen del COMIPEMS y a apoyar a todas las instituciones de educación media superior (...) Queremos a los jóvenes en la escuela, con becas, entusiasmados por sacar adelante a sus familias, cuando hay educación pública en todos los niveles siempre avanzan más los países’’, aseguró.

Así mismo, Claudia Sheinbaum se comprometió a fortalecer el sistema de salud pública, con más centros de salud, hospitales, distribución de más medicamentos, centros de tomas de muestra para exámenes médicos y mucho más.

’’No se dejen engañar, con aquello que el Seguro Popular era mejor que lMSS Bienestar. Se hizo una encuesta y ya el pueblo de México reconoce más al IMSS Bienestar que al entonces Seguro Popular, porque ese era ni seguro, ni popular, era pura corruptela’’, puntualizó.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum hizo un atento llamado a que en el Estado de México se vote este 2 de junio por el Plan C ya que al darle la victoria a los partidos que conforman a la 4T se podrá seguir construyendo una mejor calidad de vida para todos los mexicanos y mexicanas.

’’No va a haber marcha atrás, no van a haber regresiones, no van a regresar los gobiernos corruptos a nuestro país, no somos lo mismo. El PRI, el PAN, – que hoy claramente están juntos –, son quienes llevaron a nuestro país a la pobreza, a la corrupción, a la desigualdad’’, comentó.

Finalmente, la abanderada de Morena, el PT y el PVEM convocó a no caer en la guerra sucia impulsada por los partidos de la oposición, los cuales sólo buscan afectar la estrecha relación de la Cuarta Transformación y el pueblo de México.