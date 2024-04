'Si a los 60 no has podido hacer un patrimonio, eres bien wey', dice Xóchitl Gálvez a Sheinbaum

Ciudad de México, a 11 de abril de 2024.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, señaló este jueves que si una persona a los 60 años no tiene un patrimonio es por “güey”, lo que causó las criticas en redes sociales.

La abanderada del frente opositor durante su visita al Estado de México, retomó las declaraciones de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante el primer debate presidencial aseguró que no contaba con un patrimonio, pues el apartamento donde vive es alquilado.

“(Sheinbaum) me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no han podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, dijo Gálvez Ruíz.

Tras estas declaraciones, en redes sociales usuarios acusaron a la candidata de “vivir en una burbuja” y no tener empatía con los millones de mexicanos que no han logrado adquirir una vivienda para su patrimonio.

“De verdad no conoces a tu país y a su gente que dices querer gobernar. Estás desconectada de la realidad que es vivir en México”, manifestó una usuaria en redes sociales.

Ante las criticas Gálvez Ruíz aclaró: “Voy hace una aclaración, porque hice una declaración de que hay que ser güey para que a los 60 ( no se tenga patrimonio). Me refería a la señora Sheinbaum. Si ella, en los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema, pero le referencia fue a la señora Claudia Sheinbaum”.