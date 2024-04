René Valencia asegura que Morelia tendrá verdaderos resultados con él

Morelia, Michoacán, 30 de abril de 2024.- En los primeros 15 días de campaña a la Presidencia Municipal, el candidato del PRI, René Valencia se ha sentido arropado por el cariño y aceptación de los morelianos porque saben que él sí resuelve.

“La gente nos conoce, sabe lo que hemos hecho a pesar de que no nos corresponde, actuamos por ese abandono que ha tenido la sociedad por los diferentes gobiernos. Hemos empezado a visitar todas las colonias, no solamente el centro de Morelia, hemos ido a donde otros no pueden ir porque prometieron y no les cumplieron”, dijo.

En rueda de prensa, el abanderado priista a la alcaldía afirmó que Morelia está a punto de cambiar y tener verdaderos resultados.

“Morelia está a punto de cambiar y tener resultados en todas las áreas, hemos detectado cinco puntos que van a ser el eje principal de nuestro gobierno. Uno de ellos, el primero es la seguridad, es un tema que dominamos muy bien, han visto los resultados que hemos dado con el único deseo de cambiar las cosas”, comentó.

René Valencia no dudó en pedir el voto por su proyecto el 2 de junio, así como la confianza de la ciudadanía, para juntos, recuperar a Morelia. “Tengan confianza en un servidor, he sido su voz en las calles, he sido su compañía y su respaldo, hoy les pido a los morelianos que sean mi respaldo y mi apoyo este 2 de junio, vamos a cambiar las cosas en Morelia”.

Ana Brasilia Espino Sandoval, quien va en fórmula con René Valencia, como candidata a síndica municipal, destacó en la rueda de prensa que es un proyecto ciudadano, un proyecto en donde la oferta política y de gobierno es diferente a la propuesta que traen otros candidatos.

“La causa nos une, un activista social comprometido con las mujeres, con los jóvenes, con todos los ciudadanos, basta que tengan una llamada, basta que le pidan auxilio y ahí está René Valencia, resolviendo sin cargo, imagínense la garantía que vamos a tener con René”, dijo.

René Valencia externó también su respaldo al proyecto de Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de México del PRI, la que, por cierto, dijo, ganó el segundo debate, porque es una mujer como él, que viene de la cultura del trabajo y sí resuelven.

“Xóchitl y yo sí resolvemos, si escuchamos a la ciudadanía y lo mejor de todo entendemos en carne propia porque hemos sido víctimas de la delincuencia, hemos sido víctimas del abandono gubernamental, y hemos sido víctimas de la indiferencia de esos políticos mentirosos que ahorita te saludan, te ofrecen la luna y las estrellas y luego ya no regresan ni por el saludo”, aseguró.