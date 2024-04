PRD y Araceli Saucedo firman 20 compromisos a favor de niñas, niños y adolescentes

Morelia, Michoacán, a 30 de abril de 2024.- En el marco de la conmemoración por el Día de la niñez, integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la Candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Araceli Saucedo Reyes, signaron 20 compromisos por las infancias.

Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, refrendó la lucha de nuestro partido para garantizar un mejor entorno para las niñas, niños y adolescentes, así como levantar la voz para que se cumplan sus derechos como la educación y la salud.

La candidata al Senado de la República por el PAN, PRI y PRD, Araceli Saucedo contextualizó la situación que ha enfrentado este sector durante este gobierno federal con la creciente violencia e inseguridad, la falta de medicamentos a pacientes infantiles con enfermedades oncológicas, falta de vacunación contra el COVID, eliminación de escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, lo que refleja la violación a los derechos de las infancias.

“Desde el Senado de la República vamos a trabajar para favorecer, reconocer y acompañar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, expresó.

La Candidata al Senado de la República, recordó que en este sexenio, a nivel nacional más de 13 mil menores de 17 años de edad han perdido la vida a consecuencia de la violencia e inseguridad, y por otra parte, de acuerdo con el INEGI, de los 40 millones menores de 17 años del país, el 35 por ciento vive en pobreza y 11 por ciento en pobreza extrema.

20 COMPROMISOS POR LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



1.- Reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.



2.- Garantizar que las instituciones del Estado de Michoacán actúen bajo el principio constitucional del interés superior de la infancia.



3.- Invertir recursos necesarios en la garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, impulsando la progresividad presupuestal con perspectiva de niñez y adolescencia.



4.- Fortalecer el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán (SIPINNA).



5,- Garantizar recursos necesarios y suficientes para los organismos de protección de la infancia como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



6.- Realizar campañas masivas para dar a conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



7.- Garantizar el acceso a servicios de salud, el acceso al agua potable, atención médica, medicamentos y vacunas, seguridad alimentaria e infraestructura médica.



8.- Combatir el embarazo adolescente.



9.- Garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes. Impulsar la atención de tiempo completo y alimentación, así como educación de calidad e incluyente de todas y todos en particular de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Combatir la deserción escolar.



10.- Garantizar el acceso a internet gratuito en escuelas y plazas públicas.



11.- Prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes.



12.-Aplicar la CERO tolerancia a los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.



13.- Realizar campañas de concientización respecto a la violencia de género en contra de las niñas, niños y adolescentes.



14.- Garantizar que todas las niñas y niños tengan su acta de nacimiento.



15.- Mejorar los trámites de adopción para las niñas y niños en situación de orfandad, así como los trámites civiles que garanticen el derecho a las niñas y niños a una familia.



16.- Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, tomar en cuenta sus opiniones, crear espacios de participación permanente en particular uno de diálogo con el gobernador del Estado.



17.- Garantizar y respetar los derechos de la infancia y adolescencia migrante, particularmente las niñas y niños no acompañados.



18.- Atender y realizar acciones afirmativas a grupos de niñas, niños y adolescentes que sufran algún tipo de discriminación como la población en situación de calle, niñas y niños trabajadores, niñas y niños indígenas, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en cuidados alternativos, así como aquellos que estén vinculados algún delito. Dar prioridad a la restitución de sus derechos.



19.- Trabajar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de las niñas, niños y adolescentes michoacanos.



20.- Garantizar el derecho al juego, a la recreación y a todas aquellas actividades que coadyuven a su desarrollo integral, a la felicidad de niñas, niños y adolescentes.