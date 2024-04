Partido Verde Michoacán será ejemplo en cumplimiento de normas, durante proceso electoral

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2024.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca ser ejemplo en apego a la normativa en el proceso electoral, por ello inició un periodo de capacitaciones para las y los candidatos a cargos de elección popular, precisó el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar.

“Tenemos una gran planilla, grandes candidatas y candidatos, rodeados de equipos con mucho talento y capacidad, que están listos para cumplir con la normativa. Estamos capacitándonos para ser ejemplo en cumplir con todas las reglas del juego, por decirlo de algún modo”, expresó.

Núñez Aguilar reconoció hay temas que requieren especial atención, para no incurrir en errores, tal como la comprobación de gastos de campaña, es por ello que todas las candidaturas y sus escuadras se encuentran participando en las capacitaciones guiadas por la autoridad electoral.

En materia de proyectos y compromisos sociales, el dirigente del Partido Verde también ha pedido a las y los candidatos apegarse a los lineamientos del partidos, “es muy simple el compromiso, se les pide que no mientan a la gente, que no se comprometan a aquello que no pueden cumplir y que trabajen con vocación de servicio. Todos los que nos decimos políticos deben tener vocación de servicio”.

Las capacitaciones continuarán hasta que el 100% de candidatas y candidatos a cargos de elección popular y sus equipos de trabajo participen en las mismas, ya que con ello enfocarán mejor sus esfuerzos en la construcción de acciones en favor de la sociedad.