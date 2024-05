PAN señala a 13 municipios como focos rojos para la elección de este domingo

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo del 2024.-Para la dirigencia estatal del PartidoAcción Nacional (PAN) son 13 las demarcaciones que considera focos rojos de inseguridad para el día de los comicios electorales.



Cuquita Cabrera, líder estatal del PAN detalló son los municipios de Parácuaro, Susupuato, Múgica, Apatzingán, Tuzantla, Buenavista, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla, Tiquicheo, Ario de Rosales, La Huacana y Turicato, las zonas complicadas.



Datos proporcionados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, también reconocen al menos 10 zonas del estado como áreas donde se reforzarán operativos con elementos de seguridad federales y estatales para garantizar la participación de los ciudadanos.



"La gente tiene temor, se siente insegura y no quieren estar como funcionarios de casillas (...) en la Tierra Caliente fue muy complejo y hay municipios donde no tenemos representantes, hay antecedentes donde la Sala Superior decía que hubo problemas de inseguridad que afectaron en que la gente saliera; esa misma zona fue un problema en esta elección", apuntó Aldo Navarro, secretario general del PAN.



También señalaron que la candidata a diputada local, Irma Moreno, no pudo ingresar a uno de estos municipios para realizar campaña debido a la presencia de grupos fácticos.



Apuntaron que a tres días de las votaciones, el tema de la violencia impacta en que no cuenten con representantes de casillas en zonas de la Tierra Caliente Michoacana.