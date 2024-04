PAN Michoacán entrega constancias a candidatas y candidatos a Presidencias Municipales y Diputaciones

Morelia, Michoacán, a 12 de abril del 2024.-El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), entregó constancias a las y los candidatos a Presidencias Municipales y Diputaciones Locales que irán en el proceso electoral abanderados por el blanquiazul y en alianzas con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

Cuquita Cabrera Hermosillo, presidenta del CDE del PAN, encabezó la entrega de las constancias, acompañada de Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido; también Octavio Ocampo Córdova, presidente Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cuquita Cabrera destacó la alta competitividad de los perfiles que representarán a los tres partidos. “Los perfiles que representan al PAN y a la alianza con el PRI y el PRD, lograrán revertir el retroceso en el que los gobiernos dictatoriales de Morena han sometido a Michoacán y al país”, mencionó.

A su vez, Marko Cortés afirmó que la suma de partidos de oposición no se hizo con el objetivo de ganar una elección, un alcalde o un diputado más, sino porque la amenaza democrática que está viviendo el país, es real.

“Por eso es que hicimos la coalición Va por México, porque lo que está ocurriendo a nivel nacional es el deterioro, es la destrucción. Cuando se pone en riesgo la libertad, la democracia, cuando habla el presidente, cuando dice que van con todo por el plan C. El plan C es destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Plan C es someter a los poderes; es cuando entonces todos los que han pensado distinto en varios temas debemos de sumarnos”, señaló.

En la entrega de las constancias estuvieron presentes Aldo Giovanni Navarro Alvarado y Matilde Rodríguez García, Secretario General y Secretaria de Finanzas del CDE, respectivamente, entre otras personalidades.