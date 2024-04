Manifiestan vecinos de Tierra y Libertad inquietudes de agua e inseguridad a Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 29 de abril del 2024.- El candidato a la presidencia municipal de Morelia por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Michoacán, MORENA-PT-PVEM, Carlos Torres Piña visitó este lunes la colonia Tierra y Libertad donde realizó brigadeo casa por casa, ahí los vecinos le manifestaron la falta del vital líquido, así como inquietudes relacionadas con la inseguridad.

Al reunirse con vecinos de la colonia, el candidato de la Cuarta Transformación señaló que es fundamental realizar obras necesarias y no solamente obras lucidoras, pues en ocasiones los gobiernos no realizan acciones al no ser visibles.

"En el tema de seguridad nosotros hemos insistido que no es un tema de policías y soldados, es un tema de prevención a traves de promotores en aspectos de cultura, deporte y educación, que podamos gwnerar esa participación desde la cuestión preventiva pero también desde la concientización", dijo.

Carlos Torres Piña pidió a los vecinos continuar con el apoyo al movimiento de la Cuarta Transformación para recuperar Morelia, pero también apoyar a los candidatos a diputados locales y federales para respaldar de igual manera a Claudia Sheinbaum Pardo con el denominado voto cinco de cinco.