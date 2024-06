Gana en Querétaro la Cuarta Transformación: Chema Tapia

Querétaro, Querétaro, 2 de junio del 2024.- Al concluir la jornada electoral de este 2 de junio, el candidato común a la alcaldía de Querétaro de Morena, Partido Verde y PT, Chema Tapia, se dijo contento porque la Cuarta Transformación llegó a Querétaro.

“Podemos decirles que estamos muy contentos, requeté contentos aquí en la capital de nuestro estado porque Querétaro ya decidió, tenemos información de varias encuestas de salida en donde vamos arriba en todo el municipio por más de tres puntos y es momento de celebrar porque llego la Cuarta Transformación a Querétaro”.

En un mensaje a la ciudadanía, acompañado del candidato al Senado, Santiago Nieto, y candidatos y candidatas a diputaciones locales, Chema Tapia ratificó el compromiso con las familias queretanas que confiaron en su proyecto y trajeron el cambio con esperanza a Querétaro.

“Estamos seguros que viene un reto muy grande, cumplir todas las promesas y todas las acciones. Van a tener mi compromiso al cien por ciento y no les voy a fallar. Como se los dije desde el principio, ni me rajo, ni me vendo, ni me doblo, ¡y no me voy a rajar para cambiar la vida de miles de familias queretanas!”.

Santiago Nieto, manifestó también su entusiasmo y alegría por el triunfo de la Cuarta Transformación en Querétaro porque el pueblo tomó una decisión.

“Decir primero, que es muy importante hace tres años nos ganó el Partido Acción Nacional, nos ganó con 30 puntos de ventaja. Hoy perdieron Querétaro perdieron el Senado y perdieron la Presidencia de la República, hemos ganado todos los espacios y eso nos tiene muy contentos”.

Abundó que las distintas encuestas que dan cuatro puntos de ventaja a la Cuarta Transformación también se reflejan en el triunfo en los municipios de Ezequiel Montes, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, además de que en distintos distritos electorales del estado Morena incrementó su votación.

Ambos candidatos hicieron un llamado al gobierno estatal y municipal a no intervenir en la elección y respetar los resultados, así como la voluntad de las y los queretanos.

“Los invito a celebrar en el jardín Guerrero a partir de las 19:30 porque ahí nos vamos a conglomerar para que juntas y juntos festejemos este gran triunfo de la Cuarta Transformación, y también decirle a la doctora Claudia Sheinbaum a mi amigo y Santiago que estamos muy contentos también por su triunfo”.