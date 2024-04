"En mi gobierno las embajadas no serán cuevas de delincuentes": Xóchitl Gálvez

Ciudad de México, a 9 de abril 2024.- La candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que durante su gobierno las embajadas no serán “cuevas de delincuentes”, asimismo, dijo que no se relacionará con países con gobiernos autoritarios.

Lo anterior, durante un evento con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, en donde condenó la irrupción a la Embajada de México en Quito, por parte de autoridades ecuatorianas.

“Condeno lo que pasó en Ecuador, más allá de los dimes y diretes que hubo previamente. A lo mejor no comparto la manera. Las embajadas en mi gobierno no van a ser cuevas de delincuentes. Yo no le daría asilo a alguien que está acusado en el caso Odebrecht, por ejemplo. Yo, como presidenta, (pido) que se someta a la justicia de su país”, puntualizó la senadora con licencia.

De igual forma, indicó que su primera medida para fortalecer el Servicio Exterior Mexicano (SEM) será dejar de poner “cuates” como embajadores, porque “hay algunos que son de verdad una vergüenza”.

Dijo que más allá de la decisión que tomó México de otorgar asilo al ex vicepresidente de Ecuador, “es lamentable la violación a nuestra embajada y todos los mexicanos, independientemente del color que representamos, lo debemos de condenar”.