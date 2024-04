En la coalición vamos con todo el apoyo a las y los candidatos: Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán a 29 de abril de 2024.- “Yo sé que ustedes están convencidos de que siga la Cuarta Transformación, pero es importante que tengan los elementos para que le puedan decir a su familia t a sus vecinos lo que deben hacer el 2 de junio”, comentó Ernesto Núñez Aguilar, en un mítin, junto a los candidatos al Senado, Raúl Morón Orozco, y a la diputación local, Marco Polo Aguirre.

Frente a más de 500 ciudadanos, el candidato a la diputación federal por el Distrito 8 Morelia, compartió parte de las acciones a emprender desde la federación para continuar impulsando el desarrollo de las y los mexicanos, tales como la ampliación de los programas sociales, mejoras en materia de seguridad y acciones de cuidado y conservación al medio ambiente.

Sin embargo, recordó es la ciudadanía la que tiene la última palabra sobre el destino del país, y que, con su voto el próximo 2 de junio, habrán de decidir “si continuamos ampliando los programas sociales o regresamos el poder a quienes se opusieron a que las becas y los apoyos se dieran a los sectores más vulnerables”.

“Neto” Núñez mencionó que, aunque haya sido diputado del otro distrito, “ahora que recorrí el Distrito 8 ha sido un gran reto, pero me siento contento, porque me he encontrado con muchas personas con las que hemos trabajo juntos y coincidimos en la necesidad de continuar haciendo sinergia”.

Como parte de la coalición conformada por Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo (PT), habló de la unidad al interior de la misma y de respaldar todas las candidaturas en la búsqueda del voto de la ciudadanía, más aún cuando el proyecto nacional para el próximo sexenio es encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien es una mujer preparada y con interés por el país.

“En el segundo debate, Claudia Sheinbaum demostró ser una mujer que está a la altura de lo que necesita México, pero necesitará el respaldo de las y los legisladores, es ahí donde trabajaremos en unidad desde la coalición”, apuntó.