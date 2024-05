El Distrito 22 ya decidió, Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México: Reyes Galindo

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 2 de mayo de 2024.- “El pueblo de la Tierra Caliente ya decidió: Claudia Sheinbaum Pardo será la próxima presidenta de la República, ello se demostró con el acompañamiento de miles de habitantes del Distrito 22 que acudieron al puerto michoacano a darle la bienvenida y a refrendar su apoyo a nuestra candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia”, aseguró Reyes Galindo Pedraza, aspirante a la diputación local por el Distrito 22 por el PT, Morena y PVEM.

Tras acompañar Reyes Galindo a la candidata a presidenta de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia durante el inicio de su gira por esta entidad, el huacanense destacó que hoy el pueblo de México, de Michoacán y de la Tierra Caliente, grita transformación con Claudia Sheinbaum, porque ella será la única que seguirá los pasos de López Obrador para darle continuidad a la 4T, y eliminará la corrupción de quienes durante el periodo neoliberal solo beneficiaron sus bolsillos.

“Una vez más la gente de los municipios del Distrito 22 mostraron su respaldo a la Cuarta Transformación, así refrendamos que seremos la región que mayor número de votos aportará en todo el país a la doctora Claudia, porque vamos a darle continuidad a este proyecto que busca la justicia social para nuestra gente”, señaló Reyes Galindo.

El aspirante a legislador local, dijo que no se dará ni un paso atrás a lo que inició hace seis años, porque el próximo 2 de junio será la fecha en que la gente volverá a festejar con júbilo esta revolución social, que tiene como premisa: no mentir, robar y no traicionar al pueblo.

“Con Sheinbaum vamos por el segundo piso de la 4T, por más programas sociales que aseguren los estudios de las niñas, niños y jóvenes de manera gratuita, que sigan las becas para personas con discapacidad, para las mujeres, para la gente del campo, y para que los adultos mayores nunca más estén desprotegidos”, clncluyó Galindo Pedraza.