Zorro gris rescatado en Morelia se prepara para regresar a la vida silvestre

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- El zorro gris rescatado hace unas semanas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y atendido por especialistas del Parque Zoológico “Benito Juárez” continúa evolucionando favorablemente y cada día está más cerca de regresar a su hábitat natural.

El ejemplar, rescatado en la colonia Peña Blanca, permanece en el área de cuarentena completamente aislado del público y con la mínima interacción humana posible. Esta medida evita que se habitúe a las personas, lo cual es un factor determinante para su supervivencia al regresar a la naturaleza.

Como parte de su rehabilitación, el zorro recibe alimentación con presa viva para mantener activo su instinto de caza. Además, su dieta se ha diversificado con especies similares a las de su entorno natural, facilitando una mejor adaptación a la vida silvestre.

"Cada decisión que se toma durante su cuidado está orientada a que conserve sus comportamientos naturales. El menor contacto con las personas y el fortalecimiento de sus habilidades de caza son fundamentales para que pueda reincorporarse exitosamente a su ecosistema", destacó Izmir Solís Quezada, jefe de la Unidad Operativa de Atención a Mamíferos.

Los especialistas monitorean su evolución y prevén que en las próximas semanas alcance el peso y la talla ideales para encarar la fase final de rehabilitación. En paralelo, el Zoológico de Morelia y la Profepa coordinan la elección del sitio de liberación, buscando un entorno ecológico óptimo que garantice su adaptación y supervivencia.