Yunes Márquez le reponde a Marko Cortés

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2025.- "Pobre diablo", es como respondió Miguel Ángel Yunes Márquez a las críticas del senador del PAN, Marko Cortés, quien lo acusó de “traidor” y de negociar un “pacto de impunidad” con el partido guinda.



Y es que Yunes Márquez dejó al PAN para afiliarse a Morena y dice que no debe dar explicaciones, porque “la verdad yo no voy a referirme a ese mediocre. Es un pobre diablo y la verdad lo que digo o no diga, me tiene sin cuidado”.



Yunes Márquez agregó que no se arrepiente de haber dejado el PAN y agregó que lo hizo por congruencia, dado que desde septiembre se encuentra en el grupo legislativo de Morena.



Y es que el voto de Yunes Márquez fue clave para que la bancada morenista en el Senado pudiera obtener la mayoría calificada y así aprobar las reformas constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



“Estoy tranquilo. No me afilié por molestar ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Yo lo hice en congruencia, porque estoy en el grupo legislativo de Morena desde septiembre y he apoyado todas las reformas constitucionales que ha presentado la presidenta”, expresó.