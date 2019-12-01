Yo no me doy por vencido: Saúl Monreal insiste que es su derecho aparecer en encuestas de Morena a la gubernatura de Zacatecas

Yo no me doy por vencido: Saúl Monreal insiste que es su derecho aparecer en encuestas de Morena a la gubernatura de Zacatecas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:46:44
Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- El senador Saúl Monreal reiteró su intención de competir por la candidatura de Morena para la gubernatura de Zacatecas, al asegurar que su aspiración es legítima y no incurre en prácticas de nepotismo.

El legislador explicó que, en su caso, no aplica dicha acusación debido a que sus propios hermanos se han manifestado en contra de sus aspiraciones políticas, por lo que descartó que exista algún tipo de imposición familiar.

Monreal defendió su derecho a participar en el proceso interno del partido y subrayó que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de contender por un cargo de elección popular.

“Cualquier ciudadano tiene derecho a votar y ser votado”, expresó el senador al referirse a su intención de buscar la candidatura rumbo a las próximas elecciones estatales.

Sus declaraciones se dan en medio del debate político sobre la definición de candidaturas dentro de Morena y la nueva reglamentación del partido, donde la dirigente nacional Luisa María Alcalde dejó en claro.

