Yankel Benítez y colonias avanzan en prevención; arrancan curso de primeros auxilios 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 11:47:32

Morelia, Michoacán; 26 de febrero de 2026.- La prevención y protección entre la ciudadanía sigue avanzando de mano de los colonos y las autoridades municipales, ya que el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, dio arranque a los cursos de primeros auxilios como parte del Plan Familiar de Protección Civil.

El encargado de la política interna del municipio, informó que Lomas de Santiaguito, Gertrudis Sánchez, Mariano Escobedo, Eduardo Ruiz, entre otras colonias, fueron beneficiadas al recibir esta capacitación que llega a complementar el Plan Familiar de Protección Civil.

En ese sentido, cabe recordar que dicho programa arrancó con la entrega de kits de emergencia para las colonias, los cuales incluyen herramientas y víveres útiles en casos de fenómenos naturales u otras contingencias, a lo que ahora se suma la capacitación en primeros auxilios.

Yankel Benítez precisó que encargados del orden y vecinos integrantes de los subcomités de primeros auxilios, recibieron dicha capacitación que incluye cómo proceder ante obstrucciones respiratorias, heridas o hemorragias.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia anunció que se continuará con capacitaciones semanales, para seguir aumentando la protección y prevención en el municipio, con el objetivo de construir el mejor lugar para vivir.