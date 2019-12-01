Yankel Benítez visita y destaca valor histórico del Fovissste Morelos en Morelia

Yankel Benítez visita y destaca valor histórico del Fovissste Morelos en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 09:56:37
Morelia, Michoacán; 12 de noviembre de 2025.- Continuando su atención y seguimiento a las colonias de municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó el Fovissste Morelos en un diálogo directo con sus habitantes.

Tras un caluroso recibimiento por parte de las y los colonos, el encargado de la política interna del municipio destacó la importancia y valor histórico de esta unidad, que fue el primer Fovissste piloto de México.

Recalcó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es atender a las colonias desde todas las áreas del Ayuntamiento, razón por la cual se agendó una subscuente visita de Policía Morelia para atender los temas de vigilancia y seguridad, así como de la Secretaría de Servicios Públicos en materia de mantenimiento.

Yankel Benítez refrendó que escuchando y atendiendo desde las áreas especializadas a la ciudadanía, se construye el mejor lugar para vivir.

