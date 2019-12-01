Yankel Benítez revisa reglas de operación de programas alimentarios de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 10:35:38

Morelia, Michoacán; 18 de marzo de 2026.– El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión de trabajo con Jefas y Jefes de Tenencia, en la que se revisaron los programas de apoyo alimentario 2026 y sus reglas de operación, con el objetivo de asegurar que estos beneficios lleguen de manera eficiente a quienes más lo necesitan.

Acompañado por el director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, el secretario destacó que, pese a los recortes presupuestales a nivel federal, el Gobierno Municipal mantiene firme su compromiso con la población, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las familias morelianas.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de garantizar la alimentación de sectores vulnerables, que representan una prioridad para la administración municipal.

“Estamos hablando de algo elemental: la alimentación de nuestras niñas y niños, de nuestros adultos mayores y de las jefas de familia que todos los días sacan adelante sus hogares. En Morelia tenemos claro dos cosas: que juntos construimos la mejor ciudad para vivir y que no vamos a dejar a nadie atrás”, afirmó Benítez Silva.

El encargado de la política interna del Ayuntamiento reiteró que en Morelia prevalece el trabajo coordinado y cercano con las autoridades auxiliares, lo que permite dar resultados concretos y fortalecer la atención en las tenencias.

Finalmente, afirmó que el Ayuntamiento continuará impulsando políticas públicas que contribuyan al bienestar social, bajo la premisa de no dejar a nadie atrás y seguir construyendo una mejor ciudad para todas y todos.