Yankel Benítez escucha y atiende a vecinas y vecinos de Fovissste Morelos en Morelia, Michoacán

Yankel Benítez escucha y atiende a vecinas y vecinos de Fovissste Morelos en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 19:37:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- En un ejercicio de atención directa y diálogo abierto, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con habitantes de la Unidad Habitacional Fovissste Morelos, al norte de la ciudad, para escuchar sus necesidades y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en materia de seguridad y ordenamiento.

Acompañado por el Comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, el secretario atendió las inquietudes de las y los vecinos, refrendando el compromiso del Gobierno de Morelia de mantener una comunicación constante y efectiva con la ciudadanía.

Yankel Benítez destacó que estas acciones forman parte del compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, quien ha instruido dar prioridad al bienestar y la tranquilidad de las familias morelianas, mediante un trabajo cercano, sensible y coordinado entre dependencias.

“Seguiremos escuchando y atendiendo a la población, porque sólo con la participación de todas y todos lograremos que Morelia sea una ciudad más ordenada y segura”, afirmó el Secretario del Ayuntamiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Contepec, Michoacán, a cuatro presuntas responsables de abuso sexual en agravio de una mujer
Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”
Denuncia el alcalde Tepoztlán supuestas amenazas vía telefónica de supuestos criminales
FGR obtiene 25 sentencias y destruye más de 90 kilos de estupefacientes durante octubre en Michoacán
Más información de la categoria
Caos en la región lacustre: bloqueos, quema de vehículos y caos en carreteras de Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, Michoacán
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos
Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco
Comentarios