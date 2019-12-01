Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 15:14:40

Morelia, Michoacán; 24 de noviembre de 2026.- La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene la visión permanente de trabajar de mano de la ciudadanía para contar con una ciudad y calles ordenadas.

Cumpliendo esta instrucción, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó una visita de regulación y ordenamiento de establecimientos en la colonia Unión.

Se trató de un recorrido sobre la calle Fray Sebastián de Aparicio, para dialogar con locatarios que habían invadido banquetas con exhibidores, mercancía u otros objetos.

El funcionario recalcó que mantener una ciudad y sus calles funcionales es tarea de todos, por lo que es importante acatar los reglamentos en la materia para la circulación de morelianos y morelianas en todas sus formas de transporte.

De esta manera, la administración encabezada por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar refrenda que el diálogo y el ordenamiento de la vía pública es fundamental para mantener la armonía en los espacios comunes.