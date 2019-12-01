Yankel Benítez encabeza operativo de ordenamiento comercial en la colonia Mariano Michelena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 16:42:14
Morelia, Michoacán; 06 de septiembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, junto con la Coordinación de Protección Civil, la Dirección de Inspección y Vigilancia, y la Encargatura del orden de esta zona, llevó a cabo un operativo para ajustar las actividades comerciales en algunos puntos de la colonia Mariano Michelena. 

Cumpliendo la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar con cercanía y colaboración de la ciudadanía, Benítez Silva encabezó el recorrido coordinado para revisar y ordenar los negocios de la colonia. 

El secretario recordó que la actividad comercial es importante para la economía moreliana, sin embargo, debe llevarse a cabo con cumplimiento a la normativa municipal.

El encargado de la política interna del municipio, refrendó que se seguirá trabajando de la mano de ciudadanos y encargados del orden en las colonias para seguir construyendo el mejor lugar para vivir.

