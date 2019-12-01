Xavier Ovando dejó un legado de lucha por la democracia que sigue vigente: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, a 02 de julio del 2026.– El promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, afirmó que la vida y el legado de Xavier Ovando Hernández representan un referente permanente en la defensa de la democracia y de las libertades políticas en México.

Durante el homenaje realizado en memoria del destacado nicolaita, Octavio Ocampo señaló que la trayectoria de Ovando estuvo marcada por su compromiso con la construcción de un país más democrático y por su participación activa en uno de los momentos más importantes de la transformación política nacional.

“Su vida fue un ejemplo y su muerte, un crimen de Estado”, expresó Ocampo al recordar a quien formó parte de la lucha democrática impulsada desde la Corriente Democrática, movimiento que posteriormente daría origen al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el acto conmemorativo, realizado junto con familiares de Xavier Ovando Hernández, también se destacó la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y del propio Ovando como impulsores de un cambio democrático que abrió el camino para la alternancia política en el país.

Como orador oficial, Ignacio Ocampo hizo un recuento de la vida política de Xavier Ovando y del nacimiento de la Corriente Democrática, movimiento que, junto con diversas fuerzas de izquierda, consolidó un proyecto político que respondió a las demandas de una sociedad que exigía mayor apertura democrática y justicia social.

Asimismo, destacó que Xavier Ovando desempeñó un papel fundamental en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, al asumir la responsabilidad de representarlo durante el proceso de conteo electoral, labor que realizó con firmeza y compromiso hasta el momento de su asesinato.

Octavio Ocampo subrayó que recordar a Xavier Ovando no solo significa honrar su memoria, sino también reconocer que las libertades políticas y la ampliación de los derechos democráticos son resultado de décadas de lucha y del sacrificio de mujeres y hombres comprometidos con la transformación del país.

Finalmente, hizo un llamado a mantener viva la memoria de quienes dedicaron su vida a fortalecer la democracia mexicana, convencido de que su legado continúa siendo una guía para las nuevas generaciones que aspiran a construir un Michoacán y un México más libres, justos y democráticos.