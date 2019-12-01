Visitará Mauricio Kuri los 18 municipios de Querétaro para rendir cuentas 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 10:16:37

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, arrancará desde este miércoles las actividades en el marco de su cuarto Informe de Gobierno, acudirá a colonias y comunidades de los 18 municipios para dialogar con la ciudadanía y retroalimentarse de las acciones que ha generado su administración.

“Este es el momento para menos discursos y más acciones. Desde hace meses mi equipo y yo hemos decidido que este informe fuera diferente, mientras muchos políticos buscan plazas llenas de aplausos, nosotros no”, dijo.

Mencionó que informará sus resultados de una manera innovadora a través de una campaña en redes sociales donde cada día mostrará un capítulo distinto.

“A través de una serie de capítulos en plataformas digitales vamos a compartir de manera clara y directa los programas, resultados y la forma en que estamos construyendo un Querétaro donde las familias vivan mejor”.

Recordó que su informe de labores fue suspendida debido a la contingencia por las lluvias, pues los recursos serán asignados a la contingencia.