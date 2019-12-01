Villa Morelos conmemoró el CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Villa Morelos, Michoacán, 16 de septiembre 2025.- “No puede concebirse un país, un estado ni un municipio sin lucha, sin servicio y sin visión de cambio, sin un compromiso ciudadano con la historia y el presente.”

Así lo enfatizó el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, durante el acto cívico que reunió a la ciudadanía de Villa Morelos en la plaza principal para conmemorar el CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México, un acto encabezado por la Secundaria Federal “Sentimientos de la Nación” y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), plantel Morelos.

En la ceremonia que inició con los honores a la Bandera, símbolo vivo de la unidad nacional, el edil recordó que, aun con las inclemencias de la lluvia, el pueblo se congregó para mantener vivo el eco de aquel Grito de 1810 que marcó el inicio de la libertad de la nación.

“Un pueblo que se levantó en armas contra la injusticia y la desigualdad es hoy ejemplo para las niñas, niños y jóvenes que deben tener siempre en su mente una idea de lucha, de cambio y de justicia, para construir un país, un Michoacán y un Morelos mejores cada día”, expresó.

Por su parte, el alumnado presente resaltó que ser mexicano significa recordar y honrar la historia, a los hombres y mujeres que dieron su vida por la independencia y a quienes, con valor, sentaron las bases de una nación libre y soberana. Recordaron que este movimiento no sólo buscó la libertad política, sino también terminar con la esclavitud, erradicar la desigualdad y aspirar a una sociedad más justa.



Se mencionaron a héroes y heroínas como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y Gertrudis Bocanegra, además de aquellos nombres anónimos que con valentía contribuyeron al ideal de libertad. Se subrayó que conmemorar la independencia no debe ser sólo un acto anual, sino un compromiso diario de solidaridad, respeto a los símbolos patrios y construcción de un país digno.



En el marco del evento, se entregó un reconocimiento a la alumna destacada Yanelin Michel Hernández Madrigal, como ejemplo del talento y esfuerzo de la juventud morelense.



Finalmente, el acto culminó con un desfile cívico, que llenó de color, respeto y orgullo las calles de Villa Morelos, rindiendo homenaje a los héroes que dieron patria y libertad.