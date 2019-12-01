Víctor Manríquez y Antúnez dialogan sobre el presente y futuro de Movimiento Ciudadano en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2026.- Con un llamado a fortalecer la unidad, aprovechar la experiencia y mantener el trabajo territorial, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, sostuvo un encuentro con Luis Manuel Antúnez Oviedo, fundador de este instituto político en la entidad.

Durante la reunión, Víctor Manríquez compartió información sobre las actividades que impulsa Movimiento Ciudadano en Michoacán, así como los avances en la organización y el trabajo que se desarrolla para consolidar la presencia del partido en el estado.

El encuentro también permitió intercambiar puntos de vista sobre la trayectoria del movimiento, sus retos y las oportunidades para continuar fortaleciendo su estructura, en un diálogo que puso sobre la mesa el valor de la experiencia y la importancia de mantener una visión compartida.

El dirigente estatal destacó que la construcción política requiere escuchar a quienes han formado parte de la historia del partido, recuperar aprendizajes y mantener abiertas las vías de diálogo para impulsar nuevas ideas y dar continuidad al trabajo organizativo.

En ese sentido, subrayó que Movimiento Ciudadano en Michoacán continúa avanzando, sumando voluntades y construyendo desde el territorio, con la intención de fortalecer su organización y mantener una agenda cercana a las causas y necesidades de la ciudadanía.

La reunión refleja la importancia de mantener la comunicación entre quienes han contribuido al desarrollo del movimiento y quienes hoy trabajan para impulsar su crecimiento, con la convicción de que la experiencia, la participación y las nuevas ideas pueden converger en la construcción de un proyecto de largo plazo para Michoacán.