Víctor Manríquez refuerza estructura de Movimiento Ciudadano en La Piedad, Michoacán

Víctor Manríquez refuerza estructura de Movimiento Ciudadano en La Piedad, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 19:32:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Piedad, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.– Con el objetivo de fortalecer la presencia y la organización de Movimiento Ciudadano en la región Bajío, el coordinador estatal Víctor Manuel Manríquez González encabezó una reunión de trabajo en La Piedad, donde reiteró que la Fuerza Naranja se consolida como una alternativa real para construir un nuevo Michoacán.

Durante el encuentro, el dirigente estatal sostuvo un encuentro con liderazgos locales y destacó la importancia de sumar voluntades en torno a un proyecto ciudadano que ponga en el centro las causas de la gente.

En el marco de esta visita, se reunió con su amigo y expresidente municipal de Zináparo, Jesús Zamudio, así como con el doctor Hugo Martínez, delegado regional de Movimiento Ciudadano en La Piedad, con quienes acordó fortalecer la estructura del partido en la zona.

“En La Piedad estamos listos para seguir trabajando por un nuevo Michoacán. Nos dio gusto encontrarnos con amigas y amigos comprometidos con este gran proyecto. Seguimos sumando esfuerzos para construir juntos el futuro que Michoacán necesita”, expresó el dirigente estatal.

Víctor Manríquez González subrayó que el crecimiento de Movimiento Ciudadano en Michoacán es resultado del trabajo de mujeres y hombres libres, comprometidos con una visión de desarrollo, transparencia y participación. 

Aseguró que el movimiento continuará recorriendo los municipios para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que Movimiento Ciudadano se consolida como un espacio donde las nuevas generaciones y los liderazgos sociales encuentran una vía para incidir de manera positiva en el destino del estado.

“Nuestro compromiso es con las y los michoacanos, con sus causas y con el futuro. Creemos en una política cercana, moderna y que se construya desde la gente”, puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Contepec, Michoacán, a cuatro presuntas responsables de abuso sexual en agravio de una mujer
Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”
Denuncia el alcalde Tepoztlán supuestas amenazas vía telefónica de supuestos criminales
FGR obtiene 25 sentencias y destruye más de 90 kilos de estupefacientes durante octubre en Michoacán
Más información de la categoria
Caos en la región lacustre: bloqueos, quema de vehículos y caos en carreteras de Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, Michoacán
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos
Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco
Comentarios