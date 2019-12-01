Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:28:23

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- La dirigente estatal del PRD Michoacán, Verónica García, defendió a alcaldes y legisladores de su partido tras los señalamientos del líder estatal del PRI, Memo Valencia Reyes, sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En rueda de prensa, pidió al también diputado local presentar las denuncias correspondientes si cuenta con pruebas que respalden sus acusaciones.

“Si él tiene, de verdad, esos elementos, no solamente se puede señalar a la gente. Si tiene fundamentos, que denuncie, que lo haga”, expresó.

La dirigente perredista sostuvo que las declaraciones de Valencia vulneran a sus compañeros y afirmó que ha señalado a distintos actores políticos sin que, a su juicio, sus dichos tengan sustento.

“Hoy ese tipo de señalamientos no deja de vulnerar a nuestros compañeros. Me parece que ha dicho tantas cosas y se ha referido a tantos personajes que luego termina uno dejando de encontrarles sustento en la realidad”, comentó.

García también aseguró que el PRD ha procurado conducirse con responsabilidad y respeto al referirse a otros partidos, y reiteró que las acusaciones deben llevarse ante las instancias correspondientes.

“Nosotros hemos sido muy responsables, muy respetuosos de la vida y de los partidos. Hemos señalado aquello que creemos que como partido debemos señalar, pero con suma responsabilidad. Y no hay ningún sustento legal. Él es diputado; hay otros organismos y otras instancias para hacer las cosas de manera oficial”, concluyó.