Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- Reglas claras para las comparecencias de las personas servidoras públicas ante el Poder Legislativo, como plazos para entregar la información que se solicite y tiempos para las participaciones, propone la diputada local Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

La legisladora del PAN explicó que las comparecencias representan un espacio de diálogo entre las personas encargadas de las políticas públicas del estado y los diputados, en carácter de representantes de la ciudadanía, para estimar los resultados de las acciones de gobierno, encontrar necesidades y detectar problemas.

“Una comparecencia que se limita a la exposición general de actividades, sin mecanismos suficientes para profundizar en las respuestas o dar seguimiento a los compromisos de información, corre el riesgo de convertirse en un acto predominantemente protocolario, alejándose de su verdadera naturaleza como instrumento de control parlamentario”, argumentó la diputada de La Piedad.

Existen dos tipos de comparecencias: las que se dan ante el pleno y las que se llevan a cabo en las comisiones legislativas. De acuerdo con la iniciativa de Vanhe Caratachea, en el primer caso, la Mesa Directiva del Congreso determinaría los tiempos de participación de los comparecientes y de los diputados, garantizando que todos los grupos parlamentarios puedan participar, así como los legisladores independientes y para las comparecencias ante las comisiones, serían las presidencias de las mismas las encargadas de definir los tiempos.

Se prevé también un derecho de réplica para los diputados que formulen preguntas y un plazo de 10 días hábiles para que la persona servidora pública entregue por escrito la información que se le requiera, en caso de que por alguna razón no cuente con ella en el momento de la comparecencia, con posibilidad de ampliarlo por 10 días más.

Vanessa Caratachea explicó que su intención no es sancionar a los funcionarios o funcionarias, ya que eso saldría de las atribuciones del Congreso, por lo que en el caso de que no se entregara la información, se emitiría un llamado a la dependencia a hacerlo en los cinco días hábiles siguientes o en su defecto, informara las razones que le impidieran recabar los datos en cuestión.

Concluyó que este tipo de ejercicios forman parte de un Estado democrático, abonan a la transparencia y permiten un mejor funcionamiento de las instituciones públicas.