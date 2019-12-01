Urge Leonel Godoy a la Comisión de Justicia de Morena resolver quejas presentadas durante el proceso interno

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 16:11:04

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.– El diputado federal Leonel Godoy Rangel hizo un llamado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que atienda y resuelva con prontitud las quejas presentadas por presuntas irregularidades en el proceso interno de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El legislador subrayó que la actuación de la Comisión es fundamental para dar certeza al proceso, especialmente cuando existen señalamientos directos.

"Le corresponderá a la Comisión de Honestidad y Justicia resolver esas quejas y demostrar que hasta este momento no ha habido piso parejo", sentenció.

Godoy Rangel enfatizó que la resolución de estas inconformidades no debe ser un tema de "fe o confianza", sino de hechos tangibles que demuestren si se han violentado los principios de austeridad y equidad que marcan los estatutos del partido.

Respecto a la postura del Ejecutivo estatal, el exgobernador confió en que se cumpla el compromiso de neutralidad expresado recientemente, aunque fue tajante al señalar la situación actual, "Yo espero que el gobernador cumpla su palabra que ofreció del piso parejo; hasta ahorita no había piso parejo, esperemos que ya haya".

El diputado federal insistió en que las prácticas de todos los aspirantes deben apegarse estrictamente a la convocatoria, evitando el dispendio de recursos y privilegiando el respeto entre compañeros. Reiteró que la transparencia en el actuar de los órganos internos de Morena será la única vía para garantizar una "operación cicatriz" efectiva y mantener la unidad del movimiento rumbo a la gubernatura.

El exgobernador de Michoacán desestimó los ataques en su contra realizados por actores vinculados a partidos políticos, institutos que, dijo, perderán su registro nacional en las próximas elecciones.

"No vale la pena ni contestarles porque vienen justo de los que se han dedicado a eso, a tener pactos con el crimen organizado", expresó.