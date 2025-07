Urge frenar abuso en el cobro de comisiones bancarias en México: PRI

Morelia, Michoacán, a 22 de julio de 2025.- Las comisiones bancarias se han convertido en un abuso que necesita una ley que garantice su transparencia y equidad en el manejo de los recursos de los mexicanos, y desde el Comité Directivo Estatal, el PRI urge a la aprobación de la propuesta para la eliminación de cobros por transacciones bancarias básicas, señaló Verónica Gómez de la Rosa, secretaria de Innovación Digital.

La priista recordó que, la banca en México es la que más ingresos obtiene por este concepto respecto a países de Latinoamérica, de ahí la importancia de la iniciativa del senador Alejandro Moreno Cárdenas.

“La banca mexicana es la que mayor recauda a través de comisiones, más del 33.3% en comparación con Bolivia, Panamá o Colombia. Los ingresos de los bancos de México son los que más aumento tienen a través de comisiones no reguladas. La Comisión Federal de Competencia Económica, ya ha dicho que estos cobros no se justifican por el servicio real, son estrategias para ganar más, no para servir mejor”, dijo.

Por esto se requiere en México una regulación con transparencia, equidad y competencia; la iniciativa del PRI pide reformar La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley del Banco de México, comentó Gómez de la Rosa.

“Se propone establecer en la ley que las instituciones financieras no podrán cobrar comisiones en cuentas cuyo origen o apertura tenga como objetivo el otorgamiento de programas sociales, por concepto de retiro de efectivo en cajeros internos, por reposición de plásticos, por robo o extravió y tarjetas adicionales”, mencionó.

La propuesta del senador Alejandro Moreno Cárdenas, que también acompañó el dirigente estatal, Memo Valencia, señala que tampoco se podrán cobrar por anualidad y el uso de línea de crédito de tarjetas clásicas o básicas, ni por no facturar un monto mínimo a comercios.

Acompañaron la propuesta, la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; así como la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora por Morelia, Edna Martínez Nambo.