Un mes de luto: Realizan misa por el exedil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 19:01:29
Uruapan , Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Al cumplirse un mes del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, se llevó a cabo una misa en su memoria en la Iglesia de San Francisco, en dicha demarcación.

Familiares, amigos y decenas de ciudadanos se congregaron para honrar su memoria; el llamado de la población hacia las autoridades sigue siendo el de justicia y castigo a los responsables. En la misa se encontraba presente Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan.

Mientras se realizaba la homilía, afuera en la plaza donde fue asesinado Carlos Manzo, algunas familias se acercaron a llevar flores. La zona continúa acordonada con vallas y la decoración con motivo del Día de Muertos no ha sido retirada.

Fue el pasado 1 de noviembre que el alcalde de Uruapan fue asesinado frente a la población que acudió al evento del "Festival de las Velas". Testigos de los hechos se manifiestan aún incrédulos y narran cómo observaron correr a las familias que desconocían la magnitud de lo ocurrido.

Noventa Grados
