Un año de resultados Barragán impulsa 137 iniciativas a favor de Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 10:33:18

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- En el marco de su primer informe legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez destacó que durante este primer año de trabajo en el Congreso del Estado presentó 137 iniciativas, todas con un mismo objetivo mejorar la vida de las y los michoacanos.

“Cada iniciativa que hemos presentado representa la voz de la ciudadanía. Son propuestas que nacen de escuchar a la gente, de caminar las colonias, de dialogar con las comunidades. Legislar es escuchar y transformar”, señaló Barragán.

El legislador michoacano subrayó que la tarea parlamentaria no se limita a elaborar leyes, sino a garantizar que éstas respondan a las necesidades reales de la población.

“Nuestro compromiso es que el Congreso sea un espacio donde se atienda y se resuelva lo que preocupa a las y los ciudadanos”, añadió.

Barragán aseguró que seguirá trabajando con la misma energía y cercanía, porque su compromiso es con el pueblo.

“Más leyes, más resultados, más futuro para Michoacán”, concluyó.