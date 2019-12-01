¿Tu labor ha transformado comunidades? Abren registro para premiar a migrantes destacados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:21:34

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) abrió la convocatoria para el reconocimiento Raíces Migrantes 2026, dirigida a personas migrantes o que cuenten con trayectoria en la realización de actividades a favor de las personas, familias y comunidades involucradas en los procesos de movilidad humana.

Las postulaciones de personas mayores de 18 años, sin importar su lugar de residencia, cuyas acciones hayan generado un impacto positivo en el estado, deberán presentarse a través de organizaciones de migrantes, instituciones educativas, asociaciones civiles, dependencias gubernamentales, gobiernos municipales y comunidades de autogobierno.

Se contemplan cinco categorías: Trayectoria Académica, Artística y Cultural; Labor Social; Diversidad, Igualdad e Inclusión Social; Cultura Política y Democracia, y Trabajadores del Campo. En esta edición podrán ser reconocidas hasta 10 personas, procurando la paridad entre mujeres y hombres.

Las nominaciones deberán enviarse al correo electrónico reconocimiento.migrante.mich@gmail.com, a más tardar el 16 de noviembre de 2026, acompañadas de la documentación establecida en la convocatoria. Las bases completas y los formatos correspondientes pueden consultarse en el enlace https://migrante.michoacan.gob.mx/convocatorias/reconocimiento-raices-migrantes-2026/.

Los resultados se publicarán el 27 de noviembre y la ceremonia de entrega se realizará el 15 de diciembre en Morelia. Para recibir orientación, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 322 9100, extensión 134, del Departamento de Fortalecimiento Social, Cultural y Educativo de Semigrante.