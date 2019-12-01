Tres personas fallecieron por ahogamiento en bordos de Querétaro durante Semana Santa: Javier Amaya 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 22:44:43

Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2026.- El Coordinador Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres informó que el que hasta momento de la Semana Mayor de la Semana Santa se han registrado tres defunciones por ahogamiento en bordos.

Afirmó que, a pesar de las recomendaciones para evitar ingresar a bordo y presas, se registraron tres defunciones, dos en el municipio de Amealco de Bonfil y uno en San Juan del Río, en Loma Linda.

“Por la temporada llevamos nada más estas tres personas por ahogamiento en bordo por la temporada vacacional; dos que están registrados de Amealco fueron la semana pasada, fueron el mismo día los dos ahogamientos en diferentes bordos pero en el municipio de Amealco”, dijo.

Lamentó que el tercer deceso se registró el viernes en el municipio de San Juan del Río, cuando un joven de aproximadamente 19 años ingresó al río de la comunidad de La Magdalena, en San Juan del Río.

Mencionó que, si bien, se registró el fallecimiento de una persona que acudió al viacrucis del municipio de Tolimán, se trató de un infarto fulminante, es decir, causas naturales y no atribuibles al evento en cuestión, por lo cual se considera hubo saldo blanco.

“Tengo entendido falleció por un infarto fulminante el día del viacrucis el día viernes”.