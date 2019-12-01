Tras desaparición de poderes, designan a Francisco Vázquez como comisionado de Juchitán, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 10:51:26

Juchitán, Oaxaca, a 26 de septiembre 2026.- Francisco Vásquez Jiménez fue nombrado el nuevo comisionado del Ayuntamiento de Juchitán, Oaxaca, luego de que el Congreso del Estado decidió eliminar los poderes del municipio.

El nombramiento se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Oaxaca y el encargado de tomarle protesta fue el secretario de Gobierno, Jesús Romero, acompañado del gobernador Salomón Jara.

Durante su carrera política, Vázquez Jiménez ha sido director municipal de Protección Civil de Juchitán, además es fundador del heroico cuerpo de Bomberos de este municipio y es presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos.

Igualmente, es locutor certificado en la XH-TEKA 91.7, de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña, donde dirige el noticiero “Xtiidxanu”.

Previo a su nuevo encargo, fungía como director de Bomberos de Juchitán.

Por su parte, el mandatario estatal aseguró que el nombramiento es el inicio de una transición ordenada para el próximo edil.