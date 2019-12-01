Tras asesinato de Eduardo Valdovinos,  Octavio Ocampo urge a instalar mesa de seguridad

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 14:40:29

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.— Tras el asesinato de Eduardo Valdovinos, empresario señalado como aspirante a coordinar los trabajos de Morena en Lázaro Cárdenas, el diputado local Octavio Ocampo Córdova urgió a instalar la mesa de seguridad que brinde garantías a quienes participen en el próximo proceso electoral.

El legislador perredista lamentó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia de Valdovinos. No obstante, llamó a evitar que se atribuya un móvil político al crimen antes de que concluyan las investigaciones.

“Habrá que esperar las investigaciones de la Fiscalía y conocer si tienen relación con el tema de sus aspiraciones políticas. Lamento el asesinato y soy solidario con la familia del empresario”, manifestó.

Ocampo consideró necesario que autoridades y partidos establezcan un espacio de coordinación para atender las condiciones de seguridad durante el proceso electoral y ofrecer garantías a aspirantes, candidatas y candidatos.

“Me parece importante que se pueda generar pronto la mesa de seguridad y que eso pueda ayudar para que las candidatas, los candidatos y los aspirantes, en este momento, puedan tener garantías de hacer política”, señaló.

Añadió que, ante la proximidad de las definiciones de candidaturas, es importante actuar con responsabilidad y esperar a que la Fiscalía informe sobre los avances del caso.

“Estamos ya en el proceso electoral y muy próximos a definir quiénes serán las candidatas y los candidatos de todos los partidos, pero también creo que hay que ser muy responsables. Habrá que esperar; seguramente la autoridad en estos días o la semana que entra podrá dar información que tenga en sus manos y conocer la investigación”, concluyó.

El martes pasado, el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana afirmó que la Secretaría de Gobierno no había convocado a instalar la mesa de seguridad relacionada con el proceso electoral 2026-2027.