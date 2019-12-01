Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) invita a las personas que trabajaron en Estados Unidos y estén interesadas en conocer si pueden acceder a beneficios federales de ese país a presentar su documentación a más tardar el próximo 4 de diciembre, como parte de los preparativos para una jornada de atención con personal de la Embajada de Estados Unidos en México, programada para el día 10 del mismo mes.

La documentación podrá entregarse en las oficinas de Semigrante, ubicadas en Colegio Militar 230, colonia Chapultepec Norte, en Morelia, así como con las y los encargados de atención al migrante de cada ayuntamiento.

Durante la jornada, personal especializado de la Embajada revisará de manera individual el historial laboral, los créditos acumulados y los requisitos correspondientes para identificar posibles beneficios, entre ellos pensiones por retiro y otros apoyos federales.

El periodo de recepción permitirá realizar una revisión previa de los documentos. Una vez concluido este proceso, las personas cuyos expedientes cumplan con los criterios establecidos serán notificadas sobre su participación y el lugar donde se llevará a cabo la jornada.

Semigrante mantiene su labor de orientación y acompañamiento a las personas migrantes y sus familias para acercarles información sobre sus derechos y las alternativas de beneficio a las que podrían tener acceso.