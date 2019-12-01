Torres Piña conoce la Tierra Caliente y escucha de frente a quienes la hacen producir

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña recorrió durante el fin de semana los municipios de Huetamo, San Lucas, Múgica, Parácuaro y Apatzingán, donde sostuvo encuentros con campesinos, ganaderos, productores, comerciantes y pequeños empresarios para conocer directamente sus necesidades y reconocer la importancia económica y social de la Tierra Caliente.

En cada municipio, Torres Piña dialogó con productores de mango, limón y otros cultivos de la región, así como con integrantes del sector ganadero, quienes plantearon la necesidad de fortalecer la tecnificación, la comercialización, el acceso a mejores condiciones de producción y la generación de valor agregado para que el trabajo del campo se traduzca en mayor bienestar para las familias.

El recorrido también permitió refrendar su cercanía con la gente de Huetamo y San Lucas, así como con las comunidades de Múgica, Parácuaro y Apatzingán, una región que conoce por su trayectoria política y de servicio público, pero también por el diálogo permanente que ha mantenido con sus habitantes y sectores productivos.

Torres Piña destacó que la Tierra Caliente es fundamental para la soberanía alimentaria de Michoacán y del país, por lo que escuchar a quienes trabajan la tierra, crían ganado, generan empleos y sostienen la economía local debe ser una prioridad para quienes tienen responsabilidades públicas.

Durante las reuniones y asambleas, sostuvo que el desarrollo regional requiere seguridad, gobernabilidad, respaldo al campo y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, sectores que representan el sustento de miles de familias y que mantienen viva la economía de los municipios.

“Conozco la fuerza, el trabajo y la dignidad de la gente de la Tierra Caliente. Aquí se produce, se lucha y se defiende todos los días el bienestar de las familias. Por eso hay que escuchar directamente a campesinos, ganaderos, productores y comerciantes, y caminar junto a ellos”, expresó.