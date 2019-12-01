Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- La construcción de las primeras nueve estaciones de un total de 24 que integrarán el Morebús ya está en marcha en el poniente de la capital michoacana, trabajos que este martes fueron supervisados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, y del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario constató también el desarrollo de las obras en el patio de guardado.

Ramírez Bedolla explicó que el patio de guardado estará ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, junto a las instalaciones del C5, tendrá capacidad para 91 unidades y funcionará también como la estación inicial de ascenso y descenso de pasajeros.

El gobernador visitó las estaciones ubicadas frente a Plaza Paseo Poniente, en la salida a Quiroga, y en el cruce de la avenida Madero Poniente y Periférico, donde apuntó que actualmente se trabaja en los carriles centrales con concreto hidráulico para aumentar la durabilidad y resistencia de la vialidad.

“Una vez que esté concluida esta parte de la obra, vamos a rehabilitar los dos carriles laterales de la ruta para que todos tengamos un servicio de primera, tanto quienes utilicen el Morebús como los que transitan en sus automóviles”, detalló.

El Morebús se construye con una inversión federal y estatal de 2 mil 193 millones de pesos. Su primera etapa conectará a 300 mil habitantes del poniente de la ciudad, desde la desviación de Cuto de la Esperanza hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, quienes recorrerán 14.65 kilómetros en tan solo 30 minutos.