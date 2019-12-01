Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:35:21

Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2025.- Este martes 24 de Noviembre se realizará la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos, Una Red de Apoyo para la construcción de la paz., que organiza la Red de Apoyo con Brissa Arroyo.

Dicho evento tiene como sede el Patio central del Congreso del Estado y será un espacio abierto para que la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil puedan exponer sus contribuciones y proyectos con los que han transformado comunidades.

A través de ponencias, páneles y conversatorios se abordarán temas como Derechos humanos, democracia y libertad, la educación en la construcción de paz, salud mental, deporte, seguridad pública, arte y cultura, entre otros.

Se pretende reunir distintas voces y perspectivas para generar diálogo, identificar problemáticas y construir propuestas de acción desde una visión ciudadana y de derechos humanos.

De esta forma, Brissa Arroyo se ha consolidado como la Diputada de la ciudadanía y de las Buenas Acciones, la que atiende las demandas de todos los sectores sociales, que escucha, resuelve y transita hacia la construcción de paz

La Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos iniciará con el registro a partir de las 09:00 horas, a las 09:30 la inauguración y durante todo el día estarán desarrollándose los temas.

Se contará con la presencia de Mary Shuttleworth, fundadora de la organización internacional Youth for Human Rights International (YHRI)

Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional con presencia en diferentes países.