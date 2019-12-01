Todo listo para la Caravana Coca-Cola en Querétaro: Adriana Vega

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo en el estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, explicó que la caravana Coca-Cola que realizará en la capital, el próximo 23 de noviembre, se hará como estará prevista, pese a las algunos activistas y asociaciones han intentado cancelar este evento.

"Al contrario, creo que mientras más podamos tener, todos necesitamos momentos que estén llenos de luz, llenos de paz, que estén llenos de esperanza y este tipo de acciones son eso, generadores de otra vez de volvernos a iluminar, a ilusionar", dijo.

Explicó que esta caravana llegará como parte de las actividades para la temporada decembrinas, y que este evento alegórico no incita ni representa un consumo de bebidas azucaradas para las infancias, ya que esa responsabilidad recae completamente en cada familia.

"Yo creo que la disciplina en cada familia es el pilar de qué pueden hacer los niños y que no; creo que si se les da un fundamento, yo tengo hijos, y si les explicas y les das fundamento no veo porqué puedan ser tan vulnerables".

Añadió que no se debe estigmatizar este tipo de eventos y reiteró que la caravana no invita a tomar refrescos, sino que forma parte de las actividades que se desarrollan durante la temporada navideña.