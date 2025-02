Toda aspiración política es legítima: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 04 de febrero de 2025.-Toda aspiración política es legítima, expresó la diputada local Brissa Arroyo, al señalar que los tiempos han evolucionado y debemos normalizar que las mujeres estén en espacios de toma de decisiones.

Con relación a la posibilidad de buscar la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM), Brissa Arroyo explicó que será respetuosa de los tiempos y del proceso interno que se está realizando.

“Me parece que el partido debe convertirse en un instrumento al servicio de la ciudadanía, mostrar apertura y no repetir inercias que se presentaban en el pasado”, sostuvo la diputada local y secretaria de Comunicación Política.

Mencionó que si bien ha recibido el respaldo de algunos liderazgos y de mujeres perredistas aún no son los tiempos de levantar la mano como aspirante a la dirigencia estatal, aunque, -subrayó-, “sería una irresponsabilidad descartarme”.

En ese sentido la “Hija del Sol”, compartió que como militante, mujer, revolucionaria y joven formada en este partido, la mayor aspiración es dirigir los esfuerzos de este instituto político que nos hace creer que las mujeres y jóvenes tienen las mismas posibilidades.

“No me voy a descartar porque es la máxima aspiración de toda militante de un instituto político. Soy respetuosa de los tiempos de mi partido pero no me descartaría”, afirmó al recordar que está siendo congruente con su formación política.

Arroyo reiteró la invitación a la militancia y simpatizantes para que participen en este proceso interno para constituir las dirigencias municipales del PRDM, ya que los registros se empezarán a recibir a partir del 5 de febrero.