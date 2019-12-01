Teleféricos y Morebús, primeros transportes públicos adaptados para personas con discapacidad en Michoacán: Bedolla 

Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- Lo que por décadas fue una carrera de obstáculos y exclusión para las personas con discapacidad, hoy se transforma en movilidad inclusiva, con la construcción de los teleféricos de Morelia y Uruapan, y el Morebús que circulará en la capital del estado, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que en su gobierno la movilidad se convierte en un derecho con rostro humano y se salda una deuda histórica con las personas con discapacidad al garantizar por primera vez un transporte público diseñado para incluir a todas y todos, sin dejar a nadie atrás.

“Salir de casa ya no será un desafío que implicaba enfrentarse a retos y obstáculos para las personas con discapacidad, debido a la falta de un transporte público adaptado”, dijo Ramírez Bedolla, al informar que los teleféricos de Morelia y Uruapan se inaugurarán este mismo año; mientras que el Morebús está proyectado para el primero trimestre de 2027.

El gobernador reconoció que “el transporte debe adaptarse a la gente, y no la gente sufrir por el transporte”, razón por la que su administración impulsa la modernización del transporte público para conformar un sistema integral que beneficie a toda la población, pero principalmente a niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores.

Precisó que, además de contar con accesibilidad universal, rampas y espacios exclusivos para personas con discapacidad, en estaciones y unidades de los teleféricos y el Morebús, el servicio no tendrá ningún costo para ellas.