Teleférico de Uruapan marca una nueva era de movilidad en Michoacán: Reyes Galindo

Teleférico de Uruapan marca una nueva era de movilidad en Michoacán: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:14:04
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Uruapan, Michoacán, 20 de abril de 2026.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, destacó que el teleférico de Uruapan es un parteaguas en el sistema de movilidad en esta entidad.

Por lo que se dijo optimista en que habrá mucha más obra de modernización en el transporte público en gran parte del territorio michoacano.

Lo anterior, tras haber acompañado al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a la inauguración de esta obra que señaló traerá grandes beneficios a las familias uruapenses y a quienes visitan constantemente ese municipio, así como también será un gran atractivo turístico, que generará una mayor derrama económica en la demarcación.

“¡Acompañamos al nuestro gobernador en este gran momento para todas las familias de la Perla del Cupatitzio! Hoy, el Teleférico de Uruapan ya es una realidad, que trae una nueva forma de movilizarnos, bienvenida sea la nueva era de la movilidad en Michoacán”, expresó el legislador.

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