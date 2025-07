TEEMICH y COEPRENDV firman convenio de colaboración institucional 

Morelia, Michoacán, a 22 de julio de 2025.- Con el propósito de fortalecer acciones interinstitucionales encaminadas a garantizar un entorno de respeto, igualdad y no discriminación en la función del jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado signó un convenio de colaboración con el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPRENDV).

La Dra. Alma Rosa Bahena Villalobos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado y la Licda. Nohemí Hinojosa Castillejo, Directora General del COEPRENDV, suscribieron este convenio de colaboración como parte de una alianza institucional de capacitación y difusión en materia de igualdad, no discriminación, no violencia y respeto de los derechos humanos.

En el convenio firmaron como testigos de honor, las Magistradas Yurisha Andrade Morales y Amelí Gissel Navarro Lepe, así como los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor; así como Estefanía Castro Rodríguez, jefa de Vinculación del COEPRENDV.

La Magistrada Presidenta Alma Rosa Bahena Villalobos afirmó que con este convenio de colaboración se buscan de alianzas con instituciones comprometidas con la protección de los derechos humanos, ya que los derechos politicos-electorales son partes de los derechos humanos y se busca proteger la dignidad humana.

Por su parte, Nohemí Hinojosa Castillejo puntualizó que con la firma de este convenio con el Tribunal Electoral del Estado permitirá crear vínculos más sólidos para fortalecer los derechos de todas las personas de Michoacán. La intención de este convenio, explicó es erradicar cualquier acto discriminatorio en los ámbitos electoral y político.

A este evento también estuvieron presentes la Mtra. Leslie Denisse Villicaña Díaz, coordinadora de Género y Derechos Humanos del TEEMICH, así como la Mtra. Magda Cobarrubias Ramírez, Jefa de Enlace y Proyección, y C. Teresa Gracida Juárez, subdirectora Ejecutiva de Cultura para la No Discriminación y No Violencia del COEPRENDV.