Taretan tiene un gran potencial productivo, económico y turístico: Reyes Galindo

Taretan, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica, destacó el gran potencial productivo económico y turístico de la región de la Tierra Caliente, por ello se comprometió a impulsar estos rubros de la mano de la gente, para que los beneficios lleguen directamente a la población.

En el marco de la inauguración de la Segunda Expo Feria de la Guayaba de Taretan, el además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, acompañó a las comunidades de Tomendán, Chupanguio y La Florida, para dar el banderazo de dicho evento, en el que indicó es una oportunidad para presumir todo lo bueno que se produce en la región, pues Taretan tiene un gran potencial productivo, enfatizó.

"Las ferias son el reflejo de lo que somos: el esfuerzo de nuestra gente en el campo, el orgullo de nuestras comunidades indígenas y la fuerza de nuestros ancestros porque, como bien dicen, el origen es destino. ¡Disfrutemos de esta gran fiesta con alegría y con todo el corazón!", indicó.

Reyes Galindo, afirmó enel recinto del poder legislativo del Estado tienen a un gran aliado para dar impulso a todo aquello que genere bienestar a las familias del Distrito 22, para trabajar de la mano y buscar juntas y juntos a favor de cada familia, cada comunidad y casa municipio.

"En el Congreso de Michoacán cuentan conmigo siempre; soy su diputado, pero ante todo, su amigo y su paisano. Gracias amigas y amigos por todas las atenciones al Concejo Comunal Indígena y al Ayuntamiento de Taretan", concluyó el congresista.