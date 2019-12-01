Supervisa CEI mejoramiento del acceso al municipio de Ezequiel Montes

Supervisa CEI mejoramiento del acceso al municipio de Ezequiel Montes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 10:41:08
Ezequiel Montes, Querétaro, 8 de agosto del 2025.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, supervisó la rehabilitación de la Carretera Estatal 130 acceso a Ezequiel Montes, que tiene el objetivo de fortalecer la vía de conexión en el municipio del mismo nombre y la movilidad de la zona, impulsando la economía y el turismo, a través de carreteras en buen estado.

Dicha obra contempla una intervención integral, que incluye la corrección de tramos con desgaste mediante fresado y colocación de nueva carpeta asfáltica.

Así como la aplicación de una capa protectora a lo largo de los ocho kilómetros de la vialidad, para brindar un camino más seguro, funcional y duradero para las y los usuarios.

