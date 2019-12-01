Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 13:05:11

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó el tramo La Estancia-Tacícuaro del segundo anillo periférico de Morelia, el cual está a punto de concluirse, y que beneficiará la movilidad de casi 6 mil vehículos al día de la zona metropolitana.

Durante un recorrido, el mandatario estatal explicó que esta infraestructura de 21.4 kilómetros, que conecta las salidas a Pátzcuaro y Quiroga, agilizará el paso del transporte de carga y evitará su circulación por la zona urbana de la capital michoacana.

Detalló que en este segmento se emplearon en su construcción 620 toneladas de acero y 8 mil 500 metros cúbicos de concreto, que forman la carpeta asfáltica, pasos superiores vehiculares, distribuidores viales, drenajes, losas y bóvedas.

Ramírez Bedolla destacó que este tramo será uno de los más importantes del segundo anillo que contempla otros segmentos ubicados al oriente de la ciudad, ya que reducirá los tiempos de traslado y descongestionará el actual libramiento y las avenidas principales de Morelia, disminuyendo también las emisiones contaminantes.

El gobernador informó que la vialidad se encuentra en sus últimos detalles para su apertura total; una vez instaladas las luminarias, el balizamiento y la señalización.