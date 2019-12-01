Supervisa Adolfo Torres, trabajos de reparación de fuga en Santa María en Morelia

Supervisa Adolfo Torres, trabajos de reparación de fuga en Santa María en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 13:35:37
Morelia, Michoacán; 11 de noviembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), a través de su Departamento de Distribución, realiza trabajos de reparación en una línea de conducción ubicada sobre la calle Montaña Monarca, en la zona que anteriormente correspondía a la extinta Junta Local de Santa María.

La atención a esta fuga se llevó a cabo por instrucción y bajo la supervisión del director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, con el propósito de apoyar a la Junta Local en su proceso de incorporación al Organismo y garantizar un mejor servicio a las y los habitantes de la zona.

Debido a que la línea de 12 pulgadas de acero se encuentra a una profundidad aproximada de poco más de 2.5 metros, fue necesario el uso de maquinaria pesada, como una retroexcavadora, para realizar las maniobras de reparación con seguridad y eficiencia.

Durante la supervisión de los trabajos, Torres Ramírez destacó la importancia de mantener una atención directa en campo para conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía.

“Estas acciones reflejan nuestro compromiso por atender de manera oportuna las problemáticas que afectan el suministro de agua. Seguiremos trabajando para que el servicio mejore y llegue a más hogares de forma continua y segura”, afirmó el titular del Ooapas.

Con estas acciones, el Organismo reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con las comunidades y continuar fortaleciendo la infraestructura hidráulica del municipio, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.

