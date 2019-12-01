Sumar por Michoacán analizará propuestas de candidatos para definir apoyos; cuenta con mil 900 afiliados

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- La agrupación política estatal denominada "Sumar por Michoacán" manifestó que se mantendrá a la espera de conocer las propuestas de quienes resulten candidatos finales a los diversos cargos de elección popular, para determinar si se sumarán al apoyo de algún proyecto político.

Alejandro Roderick García , coordinador estatal de la organización, señaló que una vez que se presenten y analicen los planes de trabajo, la agrupación definirá su postura basándose en lo que resulte mejor para los municipios del estado.

“No cobijamos colores, creemos en ideas y proyectos; no nacemos de la mano de partidos políticos”, puntualizó García Ortíz, quien añadió que el objetivo de la agrupación no es la confrontación, sino realizar aportaciones propositivas a la vida pública del estado.

Respecto a su estructura, el coordinador informó que actualmente cuentan con mil 900 personas afiliadas. Explicó que, aunque tienen presencia en una cantidad vasta de municipios, para cumplir con la normativa del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se formalizaron inicialmente los registros requeridos para obtener el registro como Agrupación Política Estatal (APE).

Sobre el perfil de la agrupación, García Ortíz detalló que se trata de un "mosaico" de ciudadanos con diversas ideologías, aunque mencionó que existe una presencia importante de integrantes con perfiles de centro-izquierda. Subrayó que la función primordial de la organización es incentivar la participación ciudadana más allá de la emisión del voto.

La agrupación sostuvo que su compromiso es regionalizar la atención a las problemáticas de seguridad y economía, escuchando los planes de trabajo de todos los partidos políticos antes de tomar una decisión de cara al proceso electoral de 2027.